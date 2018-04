Schatz aus der Zeit des legendären Wikingers Blauzahn entdeckt

Der Name Harald Blauzahn sagt nur historisch Interessierten etwas. Dabei ist er in seiner englischen Übersetzung in aller Munde: Der einstige Dänenkönig (910-987) wurde Namensgeber der Funktechnologie „Bluetooth“. Jetzt machen Archäologen einen sensationellen Fund: In einem Acker auf der Ostseeinsel Rügen (Deutschland) stießen sie auf einen wertvollen Silberschatz aus dem späten 10. Jahrhundert - also aus der Herrschaftszeit des Wikingers. Es war damals eine Umbruchphase - die Wikingerzeit ging dem Ende zu, das Christentum begann auch den Norden Europas zu dominieren. Blauzahn war an der Christianisierung maßgeblich beteiligt.

Auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern nahe der Ortschaft Schaprode bargen die Wissenschaftler Hals- und Armreife, Perlen, Fibeln, einen Thorshammer, zerhackten Ringschmuck sowie etwa 500 bis 600 teilweise zerhackte Münzen, von denen mehr als 100 Münzen der Regentschaft des legendären Dänenkönigs Harald Blauzahn zugeordnet werden können.

„Dieser Schatz ist der größte Einzelfund von Blauzahn-Münzen im südlichen Ostseeraum und damit von herausragender Bedeutung“, sagte der Archäologe und Grabungsleiter Michael Schirren vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege der Deutschen Presse-Agentur.