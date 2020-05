Sanfter Start für die Allerkleinsten

„Wir brauchen das Engagement der Eltern nicht deshalb, weil es so nett ist und die Beziehung fördert. Studien zeigen, dass diese Nähe auch einen unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns hat“, sagt Univ.-Prof. Angelika Berger, stellvertretende Leiterin der Neonatologie an der MedUni Wien/AKH Wien.

Die Entwicklung des Gehirns passiert vor allem zwischen der 23. und 40. Schwangerschaftswoche. „Also in jener Zeit, in der die Frühgeborenen bei uns in der Klinik sind.“ Die Gehirnzellen sind noch nicht vollständig ausgebildet, haben sich noch nicht vernetzt und befinden sich noch nicht an jenen Plätzen, wo sie hingehören, etwa in der Hirnrinde. Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind Reize, die das Baby wahrnimmt: Also etwa Stimme und Herzschlag der Mutter, Geräusche und seine eigenen Bewegungen im Bauch.

In der Klinik versucht man, dies bestmöglich zu imitieren. Dass die sogenannte familienzentrierte und individuelle Betreuung wirkt, zeigen Studien. Mit moderner Magnetresonanz ist etwa sichtbar, dass die Gehirne dieser Kinder mehr Vernetzungen und Synapsen aufweisen als Frühchen, die in konventionellen Stationen betreut wurden.