Rücken & Psyche: Schmerz ganzheitlich behandeln

Der Duft von Sandelholz, Mandarine und Lavendel zieht durch den Raum und sanftes Licht wechselt von Blau über Gelb zu Rot. Duftlampen, farbiges Licht – im Orthopädischen Zentrum des Otto-Wagner-Spitals in Wien erinnert auf den ersten Blick wenig an eine Station für chronische Wirbelsäulen- und Schmerzpatienten.

Das hat das Team um Prim. Peter Zenz und Oberarzt Peter Smretschnig für ein Pilotprojekt bewusst so konzipiert. "Wirbelsäulen-Schmerzpatienten brauchen mehr als Medikamente. Bei einer stationären Schmerztherapie profitieren sie von einer Vielzahl an Behandlungen." So soll der Spitalsaufenthalt zu einer Initialzündung für den Umgang mit der Erkrankung zu Hause werden.

Das Behandlungskonzept umfasst die gesamte schmerztherapeutische und orthopädische Palette – von manuellen Behandlungen (Massagen, Strom- oder Ergotherapie) bis zu halboperativen Maßnahmen wie etwa Infiltrationen. Bei Bedarf werden auch Neurologie- und Psychosomatik-Experten beigezogen.

Entspannung

Das Besondere des Projekts ist zweifellos der Entspannungsschwerpunkt. Dafür nutzt man die Aromatherapie. Das heißt, ätherische Öle werden zur Beduftung von Räumen und als Körperwickel angewendet. "Gerade Schmerzpatienten sind oft sehr verspannt und verkrampft. Aber für die Wirbelsäule ist Entspannung das Um und Auf. Wir wollen sozusagen die Seele über die Sinne mitbehandeln", erklärt Smretschnig. "Als ergänzendes Verfahren hat die Aromatherapie durchaus ihren Stellenwert", sagt Zenz. Den Patienten tun die schmerzstillend, entspannend oder stärkend wirkenden Düfte gut, weiß Stationsleiterin Martina Hauk. "Sie schätzen diese ganzheitlichen Angebote."

Das Rad habe man mit dem Pilotprojekt nicht neu erfunden, betont Zenz. "Wir versuchen nur, alle an unserem Standort verfügbaren Kräfte zu bündeln." Das ist gerade bei Wirbelsäulenproblemen sinnvoll. Smretschnig: "Sie ist jenes Organ, an dem sich viele Probleme zeigen, auch wenn sie nicht die primäre Ursache des Schmerzes ist."