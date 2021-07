"Robot Penis" soll Transplantate ersetzen

Drei junge Ingenieure an der Technischen Hochschule Scuola Superiore Sant'Anna in Pisa haben sich zu einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen, die die Entwicklung eines "smarten" männlichen Gliedes zum Ziel hat. Mithilfe des " Robot Penis" sollen die bisher üblichen Implantate künftig durch ein Kunstorgan ersetzt werden.

"Was wir wollen, ist eine dem natürlichen Organ möglichst in allen Eigenschaften nahe kommende Lösung", so Projketleiter Sergio Tarantino. Verwendet wird deshalb ein aus elastischem Bioplastik gefertigtes Material, auf dessen Oberfläche eine Vielzahl von Sensoren angebracht sind. Die von ihnen aufgenommenen Informationen werden über einen Mikrocontroller verarbeitet. Mit dem Nervensystem in Verbindung stehende Elektroden sorgen für Stimulierung und Erektion.