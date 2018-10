Rheumatoide Arthritis: 80 Prozent können ein normales Leben führen

Vor 30 Jahren hat noch jeder zweite Betroffene unter schweren Schüben gelitten - oft mit der Folge dauerhafter Schäden. Heute passiert das dank moderner Therapien nur noch bei jedem fünften Patient, zeigt ein aktuelles Review zum Stand der Erkrankung im Fachjournal „JAMA“, an dem auch Forscher der MedUni Wien beteiligt waren.

Zu den Erfolgen haben einerseits vor allem innovative Techniken beigetragen, um die Erkrankung zu messen, und andererseits neue verfügbare Medikamente sowie ein verbessertes Management der Rheumatoiden Arthritis. "So wie sich die HIV-Erkrankung durch neue Medikamente von einer todbringenden zu einer chronischen Erkrankung gewandelt hat, so ist auch die rheumatoide Arthritis durch neue Therapien eine Erkrankung geworden, die zwar chronisch bleibt, aber keinen dauerhaften Schaden mehr verursacht und praktisch kaum jemanden mehr in den Rollstuhl bringt“, erklärt Rheuma-Experte Daniel Aletaha von der Universitätsklinik für Innere Medizin III.

Aktivität rechtzeitig verringern

Ziel bei der rheumatoiden Arthritis ist es, binnen drei Monaten die Aktivität der Erkrankung um mehr als 50 Prozent zu verringern, und binnen sechs Monaten einen Zustand ohne Gelenkschmerzen und -schwellung zu erreichen. Eine ganz wichtige Rolle spielt die personalisierte Medizin - oder auch Präzisionsmedizin. Das bedeutet: Für jeden Patienten bzw. jede Patientin kann noch präziser als bisher festgestellt werden, welche Therapie am besten und am schnellsten wirkt, und welche weniger geeignet ist. Neue Medikamente, die im Gegensatz zu den breit eingesetzten Biologika als Tabletten eingenommen werden, so genannte „small molecules“, sind attraktive Optionen geworden - vor allem aus Patientensicht. Diese Therapien wurden der „Präzisionsmedizin“ entsprechend maßgeschneidert auf die Hemmung bestimmter Moleküle innerhalb einer Zelle hin synthetisiert.