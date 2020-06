Rezeptfrei heißt nicht ohne Risiko

Eine Brausetablette gegen Kopfweh, eine Kapsel gegen Rückenschmerzen, eine halbe Pille gegen Schwindel. Österreicher greifen gerne zu rezeptfreien Schmerzmitteln: Eine Befragung der Statistik Austria ergab, dass jeder vierte Österreicher in den vergangenen zwei Wochen ein rezeptfreies Medikament eingenommen hat.

So harmlos, wie es die Rezeptfreiheit vorgaukelt, sind diese Präparate keinesfalls, warnt der Verein für Konsumenteninformation (VKI): "Diese OTC-Medikamente (von engl. "over the counter") sind nicht ungefährlich. Bei Missbrauch oder Überdosierung besteht Lebensgefahr." Rund 50 Präparate aus heimischen Apotheken wurden für den Test ( August-Ausgabe des Magazins Konsument ) untersucht.