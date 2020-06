Die gefährlichste Sex-Stellung

Womit sich dem Laien vielleicht die Frage stellt: Was ist Penisbruch? Und warum kann ein Penis überhaupt brechen? Nun, das männliche Genital hat natürlich keinen Knochen und ist auch keiner. Aber er hat etwas sehr Wesentliches: einen Schwellkörper. Der ist es auch, der „reißt“. Dies geschieht, wenn der Sex extrem heftig und quasi unkontrolliert ist – und dabei der Penis aus der Vagina rutscht, sich verbiegt und… naja. Den Rest kann man sich leider vorstellen. Meist hört man bei dem Unfall ein knackendes Geräusch, es schmerzt und es kommt auch zu einer Schwellung (in dem Fall: unangenehm). Wer sich vielleicht erinnern kann: Dieter Bohlen passierte das Missgeschick einmal, in den Medien wurde er so zitiert: „Mein kleiner Dieter wurde blau und sah aus wie ein toter Aal.“ Mit „blau“ meinte er natürlich den Bluterguss, der durch die Ruptur entstand. Das ist jetzt auch schon lange her und zeigt: Alles wird wieder gut. Zum Trost: Penisbrüche sind sehr selten, daher sollte man sich die Reiterstellung nicht verderben lassen. Falls doch etwas passieren sollte: Ab zum Arzt damit.

(Quelle: Reis LO, Carapatti M, Marmiroli R, et al. Mechanisms Predisposing Penile Fracture and Long-Term Outcomes on Erectile and Voiding Functions. Advances in Urology. 2014)