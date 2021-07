500 Jahre Thesenanschlag: Was Martin Luther wollte

Verehrt wurde er bereits 100 Jahre nach seinem Tod. Bis heute. "Was Luther wollte – seine Glaubenslehre – rückte in den vergangenen Jahren in den Hintergrund," sagt Wolfgang Breul, Theologe und Historiker an der Universität Mainz. Was Luther nicht wollte, ist umso bekannter: Es steht in jenem Brief, den er an Albrecht von Brandenburg, Erzbischof von Mainz und Magdeburg schrieb. Darin kritisierte er die Finanzierungspraxis der katholischen Kirche. Seit Jahren verdiente sie an der Angst der Menschen. Wer ein sündenbefreites Leben im Paradies führen wollte, konnte sich dies in Form von Ablassbriefen erkaufen.

Der Ertrag floss etwa in den Bau des Petersdomes, den Papst Julius II. in Auftrag gab. Sein Nachfolger Leo X. setzte ihn fort. Ebenso den Ablasshandel. Sein "Partner in Crime" war Albrecht von Brandenburg – dieser kaufte beim Vatikan Titel ein und stand dort in Geldschuld, ebenso beim Bankhaus der Fugger. Um Geld einzutreiben, schickte er den Ablassprediger Johann Tetzel durchs Land.

Als der Wittenberg erreichte, platzte Luther der Kragen, und er griff zur Feder: "Ich klage dabei nicht so sehr über das Geschrei der Ablaßprediger, das ich persönlich nicht gehört habe. Wohl aber bin ich schmerzlich erzürnt über die grundfalsche Auffassung, die das Volk daraus gewinnt und mit der man sich überall öffentlich brüstet."