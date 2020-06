Rauchen wirkt bei Frauen anders

Frauen, die mit dem Rauchen aufhören möchten, sollten den Zeitpunkt der letzten Zigarette bewusst wählen: Erfolgt der finale Zug nämlich in einer bestimmten Phase des Menstruationszyklus, sind die Chancen auf eine dauerhafte Entwöhnung besser. Eine aktuelle Studie der University of Montreal, die im Fachjournal Psychiatry Journal veröffentlicht wurde, zeigt, dass der weibliche Zyklus und das Verlangen nach Nikotin in direktem Zusammenhang stehen. Studienautorin und Neurowissenschafterin Adrianna Mendrek: "Unsere Daten zeigen, dass der Drang zu rauchen am Beginn der follikulären Phase, die gleich nach der Menstruation beginnt, stärker ist. Möglicherweise verstärkt der Rückgang von Östrogen und Progesteron die Entzugserscheinungen." In der Lutealphase, die nach dem Eisprung beginnt, könnte es Frauen leichter fallen, Entzugserscheinungen zu überwinden, glaubt Mendrek. In dieser Phase sind Östrogen- und Progesteronspiegel erhöht.