Psychotherapie: Wo kommt sie her – und wohin führt ihr Weg?

Der Name Sigmund Freud steht wie kein anderer für die Erforschung der menschlichen Psyche . Was viele nicht wissen: "Vorformen der Psychotherapie sind so alt wie die Menschheit." So formulierte es der österreichische Psychotherapeut und Universitätslektor Gerhard Stumm vor einigen Jahren in einem Artikel zur Geschichte des Faches.

Exorzismus bis Hypnose

Ihre Ursprünge liegen in der spirituellen Heilpraxis steinzeitlicher Kulturen. Quer durch die Epochen spielten Heiler zentrale Rollen in Gemeinschaften. In der Antike und insbesondere im darauffolgenden Mittelalter gewannen exorzistische Praktiken unter kirchlichem Einfluss an Bedeutung. Später bedienten sich Heilkundige oft hypnotischer Anwendungen. Ab 1770 emanzipierte sich die Hypnose von ihrem mystischen Ursprung. Sie ist noch heute – in deutlich veränderter Form – ein relevantes Therapieverfahren. Als wissenschaftliche Disziplin ist die Psychotherapie relativ jung. Der Begriff tauchte erstmals um 1870 in medizinischen Schriften in England und den Niederlanden auf. Die Entwicklung der Psychoanalyse Ende des 19. Jahrhunderts markiert den Beginn der modernen Psychotherapie.

Auf Basis seiner Theorie des Unbewussten entwarf Freud erstmals eine Neurosenlehre. Sein Denkmodell prägt das Fach bis heute und hat im vergangenen Jahrhundert viele Abkömmlinge hervorgebracht. Manche Methoden entstanden in Abgrenzung zu seinen Theorien, andere aus Ablehnung.