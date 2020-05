Prostata-Krebs-Test bleibt umstritten

"Ich sehe trotz der US-Kritik keinen Grund, den Männern den PSA-Test auszureden", sagt Prof. Michael Stöckle zum KURIER. Der Urologe am Uni-Klinikum in Homburg/Saar, Deutschland, liest die Studienergebnisse ganz anders: "Der Wert des PSA-Tests wird unterschätzt."



So hätte sich in einer US-Studie deshalb keine Reduktion der Krebs-Todesfälle durch den PSA-Test gezeigt, weil auch in der Kontrollgruppe (ihr wurde empfohlen, sich nicht untersuchen zu lassen), viele einen PSA-Test durchgeführt hatten. "Außerdem war die Studiendauer mit sieben Jahren zu kurz, um Effekte zu sehen."



In der europäischen Studie wiederum hätten im optimalen Fall alle Männer die erste Untersuchung mit 55 und nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen 55 und 69 erhalten sollen: "Dadurch wurden ungleich mehr Tumore erst in einem unheilbaren Stadium entdeckt - wodurch der Wert der Früherkennung unterschätzt wird."



Zum Zeitpunkt der Auswertung der Studien nach zehn Jahren seien erst rund zehn Prozent der zu erwartenden tumorbedingten Todesfälle eingetreten: "Der wahre Nutzen des Screenings wird erst nach 15 oder mehr Jahren zu sehen sein." Dies zeige sich in einer schwedischen Studie: "Nach 14 Jahren gibt es dort in der Gruppe, die regelmäßig den PSA-Test durchführt, 50 Prozent weniger Todesfälle."



In guten Kliniken hätten überdies nach der Prostataentfernung 80 Prozent der Patienten keine Inkontinenz-Probleme. Gleichzeitig warnt Stöckle aber davor, mit dem PSA-Test über das Ziel hinauszuschießen: "Nicht jeder Tumor muss gleich operiert werden. In gewissen Fällen kann auch eine ,aktive Beobachtung' des Patienten und seiner PSA-Werte ausreichen."