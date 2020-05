Potenzial chronisch Kranker nutzen

Im Jahr 2005 war ich insgesamt ein halbes Jahr im Krankenstand. Die Sorge, den Arbeitsplatz zu verlieren, belastet. Manche Arbeitgeber hätten in dieser Situation sicher geschaut, dass sie mich loswerden." Manuela Lanzingers Arbeitgeber nicht. Die studierte Naturwissenschaftlerin arbeitet auch heute, fast zwölf Jahre nach der Diagnose der chronischen Nervenerkrankung Multiple Sklerose (MS), noch immer als Natur-Spezialistin bei "die umweltberatung" in Wien.



"Meine Krankheit wurde anfangs kontinuierlich schlimmer. Ich bin davon ausgegangen, dass ich nicht lange arbeiten kann. Bei meinen Arbeitgebern habe ich jedoch wirklich viel Verständnis erfahren. Sogar beim Firmenumzug wurde darauf geachtet." Dass in ihrem Büro nun eine Couch steht, damit sie sich an schlechten Tagen zwischendurch ausrasten kann, ist nur ein kleines Detail. "Aber dass extra für mich an ein Behinderten-WC und sich automatisch öffnende Türen gedacht wurde, ist wirklich toll."