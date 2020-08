Polizei-Notruf ab Herbst auch für Gehörlose mögliche

Mit Anfang nächsten Jahres soll die Technologie so weit sein, dass diese Serviceleistung auf andere Blaulicht- und Einsatzorganisationen ausgeweitet werden kann. Auch Notrufe in Gebärdensprache sollen in weiterer Folge durch die technologische Infrastruktur des Innenministeriums ermöglicht werden. "Unser Ziel ist, eine international standardisierte Lösung für Hilfesuchende sicherzustellen, die niemanden diskriminiert", betonte Nehammer.