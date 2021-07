Pokemon Go führt nicht zu mehr Bewegung

Raus aus dem Zimmer, rein in die Natur – noch vor wenigen Monaten lobten Wissenschaftler die Vorteile des Smartphone Spiels " Pokemon Go". Nutzer des Spiels, in dem Figuren in der realen Umwelt auf dem Bildschirm auftauchen, würden sich draußen mehr bewegen. Jetzt zeigt sich, dass die Effekte doch geringer sind. Im Schnitt haben sie in der ersten Woche nur 955 Schritte mehr gemacht. Die Anzahl der Schritte in einer Vergleichsgruppe von Nichtspielern blieb unverändert.

Die Zahl ist in den folgenden sechs Wochen wieder bis zum Ausgangswert zurückgefallen, heißt es in einer Mitteilung der Harvard T.H. Chan School of Public Health. Das Institut hatte 1.182 junge Nutzer eines iPhone 6 beobachtet, bei denen das Gerät die zurückgelegten Schritte festhält. Das Ergebnis legt nahe, dass " Pokemon Go" nur einen recht moderaten Einfluss auf die Bewegung der Nutzer habe, der innerhalb von Wochen wieder verschwinde.