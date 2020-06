Pille beeinflusst Vitaminaufnahme

Zuerst die Ausbildung, dann die Suche nach dem richtigen Partner und dann erst die Familienplanung: Frauen werden heutzutage später schwanger als ihre Mütter und Großmütter. Ein Grund dafür dürfte die Einführung der Pille vor 50 Jahren gewesen sein. "Sie ist nach wie vor das meist verwendete Kontrazeptivum in Österreich", betont Univ.-Prof. Christian Egartner, Uni-Klinik für Frauenheilkunde Wien. "Es gibt mittlerweile eine schier unüberschaubare Fülle am Markt." In den vergangenen 20 Jahren sei etwa die Östrogendosis ständig verringert worden, was unter anderem das Thrombose-Risiko senkte. Weitere Nebenwirkungen können auch durch Kombi-Pillen aus künstlichen und natürlichen Östrogenen reduziert werden.

Langjährige Pilleneinnahme hemmt aber nicht nur den Eisprung, sondern offenbar auch die Aufnahme bestimmter Mikronährstoffe. Univ.-Prof Doris Gruber, Uni-Frauenklinik: "Es gibt Hinweise auf eine verminderte Verstoffwechslung von Vitaminen des B-Komplexes und Folsäure." Diese sowie Folsäure sind an der Bildung des Glückshormons Serotonin beteiligt.

Das passt zu Symptomen wie Antriebslosigkeit oder psychischer Labilität, über die Pillen-Verwenderinnen häufig klagen. "Wir konnten in einer Studie zeigen, dass sich die psychische Befindlichkeit bei gezielter Vitamingabe verbesserte." Gruber rät ab, nun sicherheitshalber ein Multivitaminpräparat einzunehmen. "Es macht nur dann Sinn, wenn es sich um definierte Mangelzustände handelt."

Bei Folsäure weiß man schon mehr: "Die Gabe von Folsäure bei Absetzen der Pille gilt als wissenschaftlich gesichert, um Neuralrohrdefekte des Fötus in der Frühschwangerschaft (sogenannte Spina Bifida, Anm.) zu vermeiden", betont Gruber.