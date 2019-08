Pferde können Boxen und Gatter selbstständig entriegeln

Wissenschaftler der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU), der St. Andrews University in Schottland und der Ludwig-Maximilian Universität München gingen der Frage nach, wie Pferde selbständig Verriegelungen entsperren, um aus ihrer Box zu kommen oder das Gestänge an einem Gatter wegräumen, um in Freiheit zu gelangen.

Daten

Dafür befragten sie Pferdebesitzer verschiedener Länder und sammelten Fallberichte in YouTube-Beiträgen. Ihr Ergebnis: 513 Pferde öffneten reguläre Türen auf Angeln, 49 Pferde Schiebetüren und 33 versperrte Türöffnungen oder Zauntore. Hierfür öffneten 260 Pferde horizontale und 155 vertikale Balken, 43 Pferde öffneten Drehverschlüsse, 42 Türgriffe, 34 Elektrozaungriffe, 40 Karabiner, und zwei Tiere öffneten Schlösser mit Schlüsseln.

Motiv

Die meisten Pferde öffneten die Verriegelungen, um zu entkommen, einige aber auch um sich Zugriff zu Stallkumpanen oder Futter zu verschaffen, oder schlichtweg aus Neugier und Spielerei.

Erfahrung beschleunigt Ausbruch