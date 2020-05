Pegan: Neueste Diät kombiniert aktuelle Trends

So entgegengesetzt die beiden Konzepte auch erscheinen, der US-Mediziner Mark Hyman vom Cleveland Medical Center erkennt darin durchaus Gemeinsamkeiten und entwickelte daraus seine "Pegan-Diät", die in den USA derzeit für Furore sorgt. Und da sich gerade Ernährungstrends besonders schnell verbreiten, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich Trendsetter auch in Europa "pegan" ernähren. Was steckt nun aber wirklich dahinter?