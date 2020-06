Patientensicherheit: Viele Fehler vermeidbar

Ein Patient, der trotz starker Schmerzen mit der Diagnose Rippenbruch nach Hause geht, obwohl er einen lebensbedrohlichen Milzriss hat. Oder ein Arzt, der drei Patienten an den Schleimhäuten untersucht, ohne sich dazwischen die Hände zu reinigen.

Medizinische Fehler wie diese sind in Österreich zwar Ausnahmen, valide Daten gibt es aber nicht. Weltweit gehören vermeidbare Fehler in der Medizin zu den zehn häufigsten Todesursachen und rangieren deutlich vor Brustkrebs, Aids oder Verkehrsunfällen.

Für die MedUni Wien ein Anlass, das Thema Patientensicherheit stärker in den Fokus zu rücken. Den Auftakt bildete am Mittwoch eine Podiumsdiskussion. Einstimmige Meinung der Experten: Eine fehlerfreie Medizin ist illusorisch – allerdings könne ein entsprechend gestaltetes System viele Fehler abfangen. "Nicht nachlässige Einzelpersonen sind das Problem, sondern unzureichende Trainings, wie mit Fehlern umgegangen wird", erklärt Univ.-Prof. Norbert Pateisky, Gynäkologe und Vorstand der AssekuRisk, einer Firma für Sicherheitsmanagement in Spitälern und Unternehmen.