Parasit in Katzenkot macht mutiger

„Ab heute werden Sie Unternehmer mit ganz anderen Augen sehen“, sagte ein BBC-Radiomoderator nach einem Beitrag über eine US-Studie: Eine Infektion mit dem Toxoplasmose-Erreger, dem Parasiten Toxoplasma gondii, könnte Angstgefühle reduzieren und die Risikofreudigkeit stärken. Die Befragung und Untersuchung von 1500 Studenten durch die Universität von Colorado zeigte: Jene, bei denen eine Infektion nachgewiesen werden konnte, studierten um das 1,4-Fache häufiger Wirtschaft und strebten um das 1,7-Fache öfter eine Management- und Unternehmer-Karriere an. Und bei Veranstaltungen für Unternehmer hatten knapp doppelt so viele Teilnehmer, die infiziert waren, bereits ein eigenes Unternehmen. Die Studie ist im Fachjournal Proceedngs of the Royal Society B erschienen.

Auch wenn das nur eine Beobachtung ist und noch kein eindeutiger, kausaler Zusammenhang nachweisbar ist: „Man weiß aus früheren Studien, dass es einen Zusammenhang zwischen Toxoplasmose-Infektionen und neurologischen Störungen bzw. Verhaltensänderungen gibt“, sagt Andrea-Romana Prusa vom Toxoplasmoselabor und der Nachsorgeambulanz der Kinderklinik im AKH/MedUni Wien. So zeigte sich ein erhöhtes Risiko für Autounfälle – möglicherweise auch eine Folge erhöhter Risikobereitschaft.

Bei Mäusen sind die Zusammenhänge übrigens klarer: Sie reagieren auf eine Infektion mit einer Gehirnentzündung, werden dadurch in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt – und können so leichter von den Katzen gefressen werden. Möglicherweise eine Strategie des Parasiten: Mäuse sind (wie der Mensch) nur ein Zwischenwirt – lediglich in der Katze können sie ihren Entwicklungszyklus vollenden.