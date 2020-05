Organscreening in den Mutter-Kind-Pass

Am Schema wird gefeilt. Derzeit tagen Experten in Facharbeitsgruppen mit dem Gesundheitsministerium. Der im Oktober 2014 gestartete Weiterentwicklungsprozess ist bis 2016 anberaumt. Bis dahin sollen die Empfehlungen erarbeiten sein, die dann vom Gesundheitsministerium geprüft werden.

In dem Gremium wird eine Aufnahme des Organscreenings - d.h. einer intensiven Ultraschall-Untersuchungen während der 18. und 22. Schwangerschaftswoche - sehr positiv gesehen. Das ist auch im Sinne der Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (ÖGGG), sagte Präsident Univ.-Prof. Uwe Lang zum KURIER. „Es gibt einige neue Dinge in der Medizin, die sinnvoll wären.“ Diese zu implementieren, ist aber ein langwieriger Prozess. Und: Sie müssen qualitätsgesichert ablaufen.

Das sieht auch Thomas Fiedler, Gynäkologie-Fachgruppenobmann in der Ärztekammer, so. "Es ist vieles im Fluss. Es kann nicht sein, dass der Mutter-Kind-Pass den medizinischen Entwicklungen hinterherhinkt." Fiedler ist Mitglied der Facharbeitsgruppen-Kommission und argumentiert mit dem Nutzen des Screenings für das Kind. So werden Abweichungen von der normalen Entwicklung sichtbar und man könne Vorkehrungen treffen – etwa bei einem Herzfehler die Geburt in eine Spezialklinik verlegen. „Rechtzeitige Vorkehrungen können in vielen Fällen dem Kind helfen.“