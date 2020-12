Onkologen: Lockdown könnte zu mehr Krebstoten führen

Etwa 40.000 Menschen erhalten in Österreich jährlich die Diagnose einer Krebserkrankung. Vor allem der erste Covid-19-Lockdown dürfte für einen Teil der Betroffenen längerfristig negative Konsequenzen haben: durch weniger Frühdiagnosen und teilweise verschobene Therapien. Sowohl Früherkennung als auch individuell angepasste Behandlungsschritte sollten unbedingt erfolgen, betonten am Mittwoch österreichische Krebsspezialisten.

"Wir wurden im März eigentlich (von Covid-19; Anm.) überfahren. Wir haben mit dem Schlimmsten gerechnet. (...) Der Staat hat auf Krisenmodus umgeschaltet", sagte der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (ÖGHO), Wolfgang Hilbe, in einer Online-Pressekonferenz.

Mehrere negative Faktoren überschnitten sich demnach für die Krebspatienten auch in Österreich während des ersten Lockdowns: schockierende Bilder zu Covid-19 in Staaten wie China oder Italien, größte Verunsicherung über die Tragweite bei Verantwortlichen und Patienten, mangelnde Schutzausrüstung in den medizinischen Einrichtungen sowie Ängste bezüglich Infektionen bei Personal, Betreuten und vor einem Zusammenbrechen der Versorgungsstrukturen insgesamt.

Rückgang um 46 Prozent

Das führte zu Einschränkungen bei den Leistungen auch für Patienten mit bösartigen Erkrankungen. So belegte eine US-Studie einen durchschnittlichen Rückgang der Tumordiagnosen von mehr als 46 Prozent quer über sechs Tumortypen. "Besonders drastisch war dabei die Reduktion bei Mammakarzinomen", betonte Christian Schauer, Präsident der Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie. "Da wurden um 52 Prozent weniger Tumore diagnostiziert, was keinen echten Rückgang bedeutet, sondern bloß, dass diese Fälle nicht erkannt wurden."

In der britischen Medizinfachzeitschrift "The Lancet" wurden Berechnungen veröffentlicht, wonach durch die Verzögerung bei Frühdiagnosen und Therapien mehr Krebs-Todesfälle in zu erwarten seien: In den kommenden fünf Jahren werde das die Sterblichkeit bei Brustkrebs um an die neun Prozent, bei Darmkrebs um etwa 15 Prozent, bei Lungenkrebs um fünf Prozent und bei Speiseröhrenkrebs ums sechs Prozent erhöhen.