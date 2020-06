Olivenöl halbiert Herzinfarkt-Risiko

Im Unterschied zu den gesättigten Fettsäuren in Fleisch, Wurst und Milchprodukten ist Olivenöl reich an ungesättigten Fettsäuren, was die Belastung durch Cholesterin deutlich senkt. Weitere Inhaltsstoffe sind Iridoide, die im Körper ähnlich Antibiotika wirken, und Polyphenole, die Entzündungen hemmen und die Gefahr von Blutgerinnseln senken.

Die Wirkung des Olivenöls betont auch Univ.Prof. Robert Gasser, stv. Leiter der Kardiologie an der Med Uni Graz: "Welche der vielen pharmakologisch interessanten Stoffe im Olivenöl insbesondere das Herz schützen, ist in Diskussion." In dem Buch " Olivenöl – Die Medizin auf dem Teller" verweist er als Co-Autor darauf, dass viele Indizien für die positiven Effekte durch Umstellung auf Olivenöl sprechen.