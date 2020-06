Wenn die Pumpe plötzlich aussetzt

Maria Heger

Doch auch diese Zeitspanne ist oft nicht ausreichend – „denn die Herzrhythmusstörung kann auch erst am achten oder 18. Tag auftreten, wenn auch das Langzeit-EKG schon wieder beendet ist“, erklärt Oberärztin: „Die Folge sind immer wiederkehrende Spitalsaufenthalte nachohne Ergebnis. Wenn im Krankenhaus ein EKG gemacht wird, ist die Unregelmäßigkeit des Herzschlags bereits wieder vorbei.“ Besteht deshalb weiterhin der Verdacht auf eine, wird heute ein(Loop-Recorder) empfohlen. Dieses mobile EKG-Gerät in der Größe eines Daumens wird auf der linken Seite des Brustkorbs unter die Haut geschoben. Bis zu drei Jahre lang kann es den Herzrhythmus 24 Stunden täglich überwachen – und alle Unregelmäßigkeiten aufzeichnen.

Alle drei Monate – oder wenn der Patient eine Ohnmacht bewusst wahrgenommen hat – werden im Spital die aufgezeichneten Daten ausgelesen. „Hat ein Patient eine derartige Rhythmusstörung, zeigt sich diese meist bereits innerhalb der ersten drei bis sechs Monate“, so Heger. „Bis zu 30 Prozent unserer Patienten benötigen anschließend einen Herzschrittmacher, der das Herz bei Rhythmusstörungen wieder in den Takt bringt. Seit März 2010 wurden bei uns 18 Monitore implantiert, sechs Patienten erhielten in der Folge einen Herzschrittmacher.“

Häufig handelt es sich bei der Rhythmusstörung um Vorhofflimmern, erläutert Aiginger: „Es kann sehr unregelmäßig und anfallsartig auftreten. Und es gibt Patienten, die es nicht spüren.“ Unbehandelt kann es über die Jahre zu einem Schlaganfall führen.

Außerdem kommt es ohne Therapie immer wieder zu gefährlichen Situationen – weil sich die Patienten während der kurzen Herzstillstände etwa bei Stürzen oder einem Autounfall schwer verletzen können.

Preusser: „Nur wenige Zentren bieten einen Herzmonitor an. Deshalb ist es oft ein jahrelanger Leidensweg, bis die Ursache für die Ohnmachten entdeckt wird.“ – Teilweise wird sie auch auf die Psyche geschoben, „weil das Kurzzeit-EKG ja immer so schön ist“, sagt Aiginger.

Auch Michael Erber bekam einen Schrittmacher: „Seither sind die Ohnmachten vorbei und ich fühle mich wieder sicher.“