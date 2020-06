Österreichs erstes "Wunschbaby" wird 30

Der Reproduktionsmediziner Univ.-Prof. Wilfried Feichtinger , 61, leitet heute das Wunschbaby-Institut WIF.

KURIER: Wie ist es zu Zlatans Geburt gekommen?

Wilfried Feichtinger: Als im Juli 1978 in Großbritannien Louise Brown, das weltweit erste IVF-Baby, auf den Welt kam, sagten viele, die Forscher Patrick Steptoe und Robert Edwards (erhielt den Medizinnobelpreis 2010, Anm.) hätten geschwindelt. Ich hatte damals eine Assistentenstelle an der Zweiten Frauenklinik im Wiener AKH und war immer überzeugt, dass ihre Aussagen stimmen. Und dann hat der KURIER mein Leben verändert: Im Dezember 1978 erschien ein Artikel, wonach Steptoe und Edwards im Jänner 1979 im Royal College in London erstmals alle Daten zu ihrer neuen Technik präsentieren. Daraufhin fragte ich meinen damaligen Chef, Univ.-Prof. Hugo Husslein, ob ich hinfahren darf. Er genehmigte es.

Und danach?

Habe ich die Daten in Wien an der Klinik präsentiert und das OK bekommen, mit meinen Kollegen Univ.-Doz. Peter Kemeter und Univ.-Prof. Stephan Szalay weitere Forschungen auf diesem Gebiet durchzuführen. 1980 besuchten wir in Australien die Forschergruppe, die als zweite eine IVF-Geburt bekannt gab. Zwei Jahre danach gelang auch uns – als sechstem Land weltweit – der Durchbruch. Nach meiner Schätzung war Zlatan damals ungefähr das 25. IVF-Baby weltweit.

Wie war damals Ihre technische Ausstattung?

Wir mussten uns vieles selbst basteln – etwa den Katheter, mit dem wir die befruchteten Eizellen in die Gebärmutter einsetzten.

Was hat sich verändert?

Damals mussten den Frauen die Eizellen durch einen operativen Eingriff mit Vollnarkose – eine Bauchspiegelung (Laparoskopie) – entnommen werden. Wir haben mit der Firma Kretztechnik in Zipf, OÖ, den weltweit ersten Prototypen eines Ultraschallgerätes entwickelt , das die einfachere Eizellentnahme durch die Scheide ermöglichte. Anfang der 90er-Jahre kam dann die ICSI-Methode (siehe li.) . Sie ermöglichte eine IVF nicht nur bei verschlossenen Eileitern der Frau, sondern auch bei schlechter Spermienqualität des Mannes. Die Zukunft sehe ich persönlich in der viel diskutierten Präimplantationsdiagnostik – der genetischen Untersuchung der befruchteten Eizellen vor dem Einpflanzen.