Nur 0,7 cm groß: So sieht die neu entdeckte Mini-Kröte aus Brasilien aus

Der Name der neuen Art, B. dacnis , ist eine Hommage an das Projekt Dacnis, eine Nichtregierungsorganisation für Naturschutz, Forschung und Bildung, die private Gebiete des sogenannten Atlantischen Regenwaldes verwaltet. Darunter auch das Gebiet in Ubatuba an der Küste des Bundesstaates São Paulo, in dem das Tier gefunden wurde.

Bisher beschriebene artverwandte Flohkröten – es ist die bisher siebente, die entdeckt wurde – zeichnen sich vor allem durch ihre leuchtend gefärbten Körper sowie ihr Gift aus.

In ihrer Beschreibung der neuen Art haben die Forschenden neben den erforderlichen anatomischen Merkmalen auch Informationen über das Skelett und die inneren Organe sowie molekulare Daten und Einzelheiten zu den Lautäußerungen aufgenommen. Beschreibungen neuer Arten müssen diese Details enthalten, um sie genau von anderen unterscheiden zu können.

"Die Vielfalt dieser Miniaturfrösche ist möglicherweise viel größer als wir denken. Daher ist es wichtig, so viele Merkmale und Eigenschaften wie möglich zu beschreiben, um den Beschreibungsprozess zu beschleunigen und so schnell wie möglich mit der Erhaltung der Arten zu beginnen", so Toledo.