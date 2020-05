Nordic Walking: Positiv auch bei Lungenpatienten

Es war ein dramatischer Fall: Vor einigen Wochen diagnostizierte Prim. Michael Studnicka, Leiter der Klinik für Pneumologie der Salzburger Landeskliniken ( PMU Salzburg) bei einer 38-jährigen Nichtraucherin Lungenkrebs: "Das ist sehr ungewöhnlich." In Wien wurden Tumorzellen auf das Vorliegen spezieller Gen-Mutationen untersucht - tatsächlich fand sich eine sehr seltene, sogenannte ROS1-Mutation. Die Patientin bekam daraufhin ein zielgerichtes Medikament (Critozinib), das speziell gegen diese Mutation wirkt. "Bei der letzten Röntgenbesprechung haben uns die Radiologen gefragt, wo denn der Tumor ist - sie sehen ihn nicht mehr."

Allerdings: Wäre diese molekulare Diagnostik nicht durchgeführt worden , hätte die Patienten nie diese spezielle Behandlung bekommen. "Wir wollen uns jetzt österreichweit ansehen, wie die Diagnose- und Therapieschritte ablaufen - um zu erheben, ob die internationalen Empfehlungen umgesetzt werden." Die Daten von rund 1000 Patienten sollen in dieses "Lungenkrebs-Audit" eingeschlossen werden. Die Datenerhebung wird in den kommenden sechs Monaten stattfinden: " Auf der Basis dieser Daten werde es dann möglich sein, sowohl regionale Behandlungsunterschiede, als auch Unterschiede, die möglicherweise den Grad der Spezialisierung der einzelnen Kliniken widerspiegeln, darzustellen. "Wir wollen daraus lernen und die Effizienz der Behandlung erhöhen", so Studnicka, der in den kommenden zwei Jahren der nächste Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie sein wird.