Nocebo-Effekt: Die richtigen Worte finden

Auslösen von Verunsicherung

„Vielleicht hilft dieses Medikament"

„Probieren wir einmal dieses Mittel"

„Versuchen Sie, Ihre Medikamente regelmäßig zu nehmen"

Fachjargon

„Wir verkabeln Sie jetzt" (Anschließen an das Überwachungsgerät)

„Dann schneiden wir Sie in ganz viele dünne Scheiben" ( CT, Computertomografie)

„Wir hängen Sie jetzt an die künstliche Nase" (Atemhilfe über Atemmaske)

„Wir haben nach Metastasen gesucht – der Befund war negativ" (was aber bedeutet, dass keine Metastasen gefunden wurden)

Doppeldeutige Worte

„Dann machen wir Sie jetzt fertig" (Vorbereitung zur Operation)

„Jetzt schläfern wir Sie ein, gleich ist alles vorbei" (Narkoseeinleitung)

„Ich hole noch etwas aus dem Giftschrank" (Betäubungsmittel-Fach)

Negative Suggestion ( Beeinflussung)

„Sie sind ein Risikopatient"

„Das tut schon immer höllisch weh"

„Sie sollten nichts Schweres mehr heben, nicht, dass Sie am Schluss noch gelähmt sind"

„Ihr Rückenmarkskanal ist stark eingeengt. Das Rückenmark wird abgequetscht"

Aufmerksamkeit auf Nebenwirkungen

„Ist Ihnen übel?" (im Aufwachraum)

„Rühren Sie sich, wenn Sie Schmerzen haben"

Unwirksame Verneinung / Verkleinerung

„Sie brauchen jetzt keine Angst zu haben"