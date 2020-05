Noble Preise für Genies

Im Namen des schwedischen Geschäftsmanns und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833 - 1896) werden jedes Jahr im Oktober sechs Wissenschaftspreise vergeben.

In seinem Testament legte Alfred Nobel fest, dass die Preise denjenigen verliehen werden sollten, "die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erwiesen" hätten. Sein Vermögen von 31 Millionen schwedischen Kronen solle in eine Stiftung fließen und in "sicheren Wertpapieren" angelegt werden.

Die ersten Preise wurden 1901 vergeben - fünf Jahre nach dem Tod von Nobel im italienischen San Remo. In seinem Testament legte Nobel fünf Kategorien fest: Physik, Chemie, Medizin oder Physiologie, Literatur und Frieden. Ein sechster Preis, der Preis der schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel, kam 1968 hinzu.



Die Gewinner erhalten derzeit etwa zehn Millionen schwedische Kronen (eine Million Euro). Der Preis kann an einen Einzelnen verliehen werden oder an bis zu drei Wissenschaftler gemeinsam, die sich das Preisgeld dann teilen. Dabei kann das Geld auch ungleich verteilt werden.



Das Preisgeld variierte in seiner Höhe, je nachdem wie hoch die Zinsen aus dem Stiftungsvermögen ausfielen. 1953 änderte die Nobel-Stiftung ihre bis dahin sehr konservative Investment-Strategie. Nominal sind die Preisgelder über die Zeit stark gestiegen: Von 150.000 schwedischen Kronen 1901 bis auf zehn Millionen heute. Real erreichte das Preisgeld jedoch erst 1991 wieder den gleichen Wert wie 1901.



Bisher wurde der Preis an 777 Personen und 20 Organisationen verliehen. Nur 34 Preisträger sind Frauen. Der jüngste Preisträger war Lawrence Bragg, der 1915 den Physik-Nobelpreis erhielt. Der älteste Preisträger Leonid Hurwicz erhielt den Preis im vergangenen Jahr in der Kategorie Wirtschaft.