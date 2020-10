Nobelpreis-Trägerin Ghez: "Wollte immer Astronautin werden"

Schon als junges Mädchen war Andrea Ghez vom Weltraum fasziniert. „Ich wollte Astronautin werden“, sagte die nun Nobelpreis-gekürte US-Astronomin. Inspiriert von der Mondlandung habe sie schon als Kind geplant, einmal als erste Frau in den Weltraum zu fliegen - „so erzählt man es sich zumindest in meiner Familie“.

Die 1965 in New York geborene Ghez studierte dann nach der Schule Physik, erst am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und später am California Institute of Technology (Caltech). Zeitweise forschte sie an Projekten der US-Raumfahrtbehörde NASA, bevor sie Anfang der 1990er Jahre an die University of California in Los Angeles (UCLA) ging, wo die Professorin bis heute forscht und lehrt. Übrigens die Universität aus der Kult-Serie "Bing Bang Theory.