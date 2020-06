NLP-Coach: "Viele verantwortungslose Gurus"

KURIER: NLP ist sehr umstritten. Kritiker bezeichnen es als Pseudowisssenschaft und Manipulationsinstrument.

Peter Schütz: NLP ist heute eine der effektivsten Trainingsmethoden zur Erweiterung und konstruktiven Veränderung menschlichen Erlebens und der systemischen Intervention. Nur ist NLP leider von vielen missbraucht worden, die nur schnell Geld machen wollen und die Methode damit in Verruf gebracht haben. Manipulativ und verkäuferisch eingesetzt, werden Geldgier und Charakterschwäche forciert. Aber jede angewandte Psychologie – und das ist NLP – kann missbraucht werden. Es ist eine Sache der Ethik und Kompetenz.

Wie häufig sind inkompetente Anbieter?

Aus meiner Sicht erfüllen nur zehn Prozent der Anbieter die Anforderungen für seriöse NLP-Ausübung. Und es gibt noch ein weiteres Problem: Rund zwei Prozent der an einer NLP-Ausbildung Interessierten weisen wir in unserem Zentrum ab –, weil wir sie auf Grund ihrer Neigung zu Manipulationen, ihrer Labilität, ihrer Machtgelüste oder psychischen Störung für wenig geeignet halten. Manche von ihnen haben sich dann in den USA oder in Deutschland Trainerscheine gekauft und machen damit sehr viel Unerfreuliches. Denn für unsichere Menschen hat manipulatives NLP in Großgruppen hohe Faszination, sie fallen dort verantwortungslosen Scharlatanen und mühsamen Kursteilnehmern zum Opfer.

Wie unterscheiden sich eine seriöse und eine unseriöse NLP-Ausbildung voneinander?

Zum NLP-Practitioner kann man seriös an rund 35 Tagen in überschaubaren Gruppen zu zirka 24 Personen, die von Therapeutenteams geleitet werden, graduieren. Es gibt aber auch 14-Tage-Kurse mit 150 Teilnehmern oder 5 Tage mit 300 Personen und einem Trainer, der als großer Guru auftritt. Doch dieser Stil verhilft bloß einigen zum Abkassieren, die Qualität bleibt auf der Strecke. Nach dem raschen Supergefühl stellt sich dann sehr oft nur ein nachhaltiger Katzenjammer ein. Leider sind diese sektenartigen Pfuscher in der Überzahl.

Was kann man mit seriös angewandtem NLP erreichen?

Es ist ein integrativ-systemisches Verhaltenstraining, ein Selbstmanagement, um das eigene Innenleben, die eigene Seele besser zu verstehen und verantwortungsvoll erfolgreich zu intervenieren. Sie haben eine wesentlich bessere innere und äußere Wahrnehmung einerseits und eine stark gesteigerte berufliche Handlungskompetenz. Und sie wollen niemanden manipulieren, sondern lediglich die Kommunikation verbessern. Kurz: mehr Erfolg im Leben, für dich und deine Umwelt.

Und der Vorwurf, dass eine wissenschaftliche Basis fehle?

In einer Studie mit 106 Psychotherapie-Klienten – an der auch unser Zentrum beteiligt war – konnte gezeigt werden, dass die Symptome von Persönlichkeitsstörungen deutlich zurückgingen und die Lebensqualität signifikant stieg. Mehrere andere Studien lieferten ähnliche Ergebnisse.