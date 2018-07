Neues von der ISS: Weltraum-Experimente gegen Muskelschwund

So ein Langzeit-All-Aufenthalt ist eine gewaltige gesundheitliche Belastung. Der Abbau des Knochens und der Muskeln, die Störung des Immunsystems, womöglich auch schnelleres Altern; sogar die Aktivität von Hunderten Genen wird in Schwerelosigkeit innerhalb von Minuten verändert. Es handelt sich um Gene, die an der Steuerung der Zellteilung, des Protein-Abbaus und der Signalverarbeitung beteiligt sind.

Das Immunsystem aber gehört zu den im All am stärksten beeinträchtigten Systemen. Seit den Apollo-Missionen in den 1970 er-Jahren ist bekannt, dass Astronauten unter einer Schwäche des Immunsystems und Infektionskrankheiten leiden: Atemwegserkrankungen, Harnwegsinfektionen, Hautpilze treten vermehrt auf. Die Ursachen liegen im Dunkeln. Die Immunsystem-Probleme begrenzen unsere Leistungsfähigkeit in Schwerelosigkeit, vielleicht auch die Präsenz des Menschen außerhalb des erdnahen Weltraums.

Steinzeit

„Technologisch sind wir im Zeitalter der Raumfahrt, die biomedizinische Weltraumforschung steckt aber in der Steinzeit“, resümiert daher der deutsche Weltraummediziner Oliver Ullrich. Möglicherweise ist unser zellulärer Bauplan so ideal an die Erde angepasst, dass das ein Leben außerhalb der Schwerkraft der Erde auf Dauer unmöglich macht.

So gesehen, ist das Forschungslabor auf der ISS notwendig. Als Nebenprodukt liefert es sogar Erkenntnisse für die Erde: Mit dem Muskel-Experiment „Myotones“ etwa können Rehabilitations- und Trainingsprogramme verbessert werden. Schließlich sind Erkrankungen der Muskeln, der Knochen oder des Bindegewebes ein häufiger Grund für Arbeitsunfähigkeiten – in der Schwerkraft.