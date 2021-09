Neues Buchstabier-Alphabet: Das schlagen die KURIER-Leser vor

In einer Weinlaune, wie sie mit einem Augenzwinkern anmerken, haben Gerhard und Martina Körmer, die in der Stadtbücherei Seyring im Weinviertel arbeiten, ein eigenes Wein-A-Z vorgelegt: Von A wie Apfelwein über H wie Heckenkläscher, K wie Kellergasse und V wie Veltliner bis Z wie Zweigelt.

Leserin B. Herzberg bedankt sich wiederum für die Berichterstattung, die sie "schon beim Morgenkaffee schmunzeln" hat lassen. Dazu berichtet die Mitarbeiterin einer Telefonhotline: "80 bis 85 Prozent der Menschen sind nicht in der Lage, ihre Mailadresse zu buchstabieren. Mit der einfachen Bitte, die Mail-Adresse zu buchstabieren, können Sie Menschen richtig aus der Fassung bringen. Daher macht es für mein Verständnis auch gar keinen Sinn, sich Änderungen zu überlegen, wenn doch die Menschen nicht mal die aktuelle Version beherrschen."

Werner H. Bittner, ein Experte in Sachen Fernmeldetechnik. merkt an, dass die Buchstabierregeln ursprünglich den Armeen zur Sprachübermittlung diente,. "Das ist auch bis heute so. Diese sind mangels ziviler Regelungen in den jeweiligen zivilen Sprachgebrauch übergegangen. Dabei haben ausschließlich Eindeutigkeit und Klarheit den Ausschlag gegeben und keinerlei Ideologie."