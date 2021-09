Neues Buchstabier-Alphabet in Österreich? W wia wuaschd

Z wie Zwettl?

Die deutschen Regler vom DIN tendieren also dazu, künftig mit Städtenamen zu operieren. Sollten wir es ihnen gleichtun? Aus A wie Augsburg würde dann womöglich A wie Amstetten, aus B wie Berlin würde B wie Bregenz, aus C wie Cottbus C wie Christkindl und Z wie Zwickau Z wie Zwettl.

Oder haben Sie eine ganz andere Idee? Dann schreiben Sie uns bitte. Tragen Sie Ihre Vorschläge in die freien Felder unserer Buchstabentafel ein, fotografieren sie die Tafel und schicken Sie das Foto per Mail an den Autor dieser Zeilen:

uwe.mauch@kurier.at