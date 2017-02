Foto: Light Impression - Fotolia

Rund um das Thema Diät gibt es viele Mythen und Tipps. Viele davon sind nicht zielführend. Hier neue Erkenntnisse, die wirklich etwas bringen.

1. So unterstützt Vollkorn beim Abnehmen

Foto: foto.fred/Foto.fred/Fotolia Dass Vollkorn gesund ist, könnte man als Binsenweisheit abtun. Doch jetzt haben Forscher der Tufts University in Boston,USA, erstmals genau untersucht, wie sich Vollkornprodukte konkret auf Darm, Immunsystem und unseren Stoffwechsel auswirken. Ergebnis: Vollkorn-Kost fördert nicht nur den Anteil gesunder Bakterien im Darm, auch Immunzellen werden positiv beeinflusst. Gleichzeitig steigt der Grundumsatz des Stoffwechsels – als Folge verbrennen wir täglich etwa 100 Kalorien mehr.

Für die Studie wurden zwei Gruppen ausschließlich aus der Versuchsküche des Forschungszentrums verköstigt – eine mit Vollkornprodukten, die andere mit der geschälten Variante. Stuhlproben gaben Aufschluss über Bakterien, Botenstoffe und kurzkettige Fettsäuren im Stuhl der Probanden, deren Stoffwechselraten, Blutzucker und Körpergewicht ebenfalls ständig überprüft wurden. Der Vergleich nach sechs Wochen machte die Forscher sicher: Vollkorn-Ernährung reduziert die Kalorienaufnahme, hemmt entzündungsfördernde Bakterien im Darm und wirkt positiv aufs Immunsystem. Theoretisch könnte das eine Gewichtsabnahme von bis zu 2,5 Kilogramm pro Jahr bedeuten.

2. Wie Sirtuine beim Gewichstverlust unterstützen

Foto: Getty Images/iStockphoto/jenifoto/iStockphoto Weniger Kalorien zu sich nehmen, hilft nicht nur, Gewicht zu reduzieren. Wer im Gegenzug das Richtige isst, kann die Kalorienrestriktion sogar als Jungbrunnen nutzen. Das zeigten zumindest die Blutwerte der Teilnehmer des „Biosphere2“-Projekts. 1991 hatte man sozusagen unter einer Glaskuppel ein eigenes Ökosystem in der Wüste Arizonas geschaffen, um die Auswirkungen dieser Autarkie auf Menschen, Tiere und Pflanzen zu erforschen. Die Menschen ernährten sich vorrangig von selbst angebautem Obst und Gemüse und blieben trotz Gewichtsabnahme leistungsfähig. In Blutproben lagen alle Biomarker für Langlebigkeit im optimalen Bereich. Hinter diesen positiven Effekten einer Kalorienrestriktion steckt ein Gen namens „Sir2“, das erstmals in Hefepilzen entdeckt wurde. Es hilft ihnen, in Zeiten von Nahrungsknappheit zu überleben. Der Biologe und Genetiker David Sinclair, der heute an der Harvard Universität forscht, fand Sir2-ähnliche Proteine bzw. Enzyme in allen Lebewesen. Sie bewirken auch dort bei Nahrungsmangel eine „Art Überlebensmodus“, sagt Bernd Kleine-Gunk, Präsident der deutschen Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin. Der Körper reagiert darauf mit Aktivität – das lasse sich wiederum zum Abnehmen nutzen. Mit bestimmten Nahrungsmitteln – „Sirtfood“ – auf dem Speiseplan werden die Sirtuine im menschlichen Körper aktiviert. Dazu zählen v.a. sekundäre Pflanzenstoffe wie etwa Resveratrol in Himbeeren oder roten Weintrauben) oder Sulforaphan (Brokkoli). Aber auch Knoblauch, Zwiebel, Äpfeln, grüner Tee, Olivenöl und Buchweizen aktivieren die Sirtuine.

3. Diese wichtige Rolle spielen Darmbakterien

Foto: fotoliaxrender/Fotolia Die Bedeutung der bei jedem Menschen einzigartigen Besiedelung des Darms mit Mikroorganismen – das sogenannte Mikrobiom – wurde erst den vergangenen Jahren genauer erforscht. Immerhin beherbergt der Darm Millionen von Bakterien – und er kommuniziert mit dem restlichen Körper. Kein Wunder, dass Darmmikroben auch dazu beitragen, den Appetit zu steuern und überhaupt Einfluss auf das körperliche und seelische Wohlbefinden haben. Das Wohlbefinden der Darmflora „hängt davon ab, was man isst“, betont Emeran Mayer in seinem Buch „Das zweite Gehirn“. Der Mediziner forscht seit 40 Jahren an der Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Für den britischen Genetiker Tim Spector hat die Zunahme von restriktiven Diäten auch Auswirkungen auf die Mikroorganismen. „Sie werden unweigerlich weiter zurückgehen und das wird unsere Gesundheit verschlechtern.“ Schon jetzt zeige sich, dass das Mikrobiom zum Teil für Fettleibigkeit verantwortlich sein dürfte.

Viele Zusammenhänge sind noch nicht ausreichend erforscht. Die Europäische Kommission unterstützt die Forderung vieler Wissenschaftler nach neuen Studien mit ausreichend großer Teilnehmerzahl und stellte rund 13 Millionen Euro für das Projekt „MyNewGut“ zur Verfügung. Es läuft bis 2018 und soll neue Erkenntnisse bringen, wie Mikroben im Darm Energie aus der Nahrung gewinnen und wie sich diese auf Körper- und Gehirnfunktionen auswirken