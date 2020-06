Die Heilkraft des Waldes

So zeigt etwa eine Grazer Studie, dass Menschen in einem Zirbenholzbett nicht nur besser schlafen, sondern sich ihre Herzfrequenz um 3500 Schläge pro Tag verringert. Eine weitere Studie in Schulklassen bestätigt den Effekt: Zwei Klassenzimmer wurden mit einer Kombination aus Zirben-, Tannen-, Fichten- und Eichenholz ausgestattet, zwei blieben unverändert. Bei jenen Kindern, die ihre Schultage in einer der "Holzklassen" verbrachten, sank die Herzfrequenz um 8600 Schläge täglich, sie waren ruhiger und fühlten sich weniger überlastet. "Die Leistung des Vagustonus, des Entspannungsnervs im Organismus, stieg bei den Schülern in der Holzklasse signifikant an. Das trägt zur Hemmung von Entzündungen im Körper bei", sagt Univ.-Prof. Maximilian Moser, Physiologe an der Medizinischen Uni Graz und Co-Autor des Buches.

Die Effekte nahmen über das Schuljahr zu und führten sogar dazu, dass die Schüler auch in den Ferien entspannter waren als ihre Kollegen aus der Parallelklasse. "In einem Haus aus Naturmaterialien erspart man sich pro Tag sozusagen zwei Stunden Herzarbeit. Wer also mit Holz wohnt und idealerweise auch am Arbeitsplatz damit umgeben ist, könnte sein Leben verlängern", meint Thoma.

Neben Holz können auch Salben, Säfte, Tropfen, Inhalation und Badezusätze aus Bäumen gewonnen und zur Waldapotheke für zu Hause werden. So kann eine Salbe aus Lärchenharz etwa bei Hautwunden helfen, ein Lindenblütentee Erkältungen lindern, ein Aufguss aus Eichenrinde Hautprobleme bessern und Birkenlaub die Zellerneuerung aktivieren.