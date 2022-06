Neuer Rekord: Schiffswrack in fast 7.000 Metern Tiefe gefunden

Das am 22. Juni in der Philippinischen See gefundene Wrack ist in zwei Teile geteilt, die zehn Meter voneinander entfernt liegen, und liegt an einem Abhang. Gesunken war es in einer Schlacht vor der Insel Samar am 25. Oktober 1944. "Sammy B." kämpfte gegen drei japanische Schlachtschiffe, darunter die Yamato, die als das größte jemals gebaute Schiff gilt. 224 Besatzungsmitglieder befanden sich an Bord, von denen 89 getötet wurden. Die Überlebenden mussten 50 Stunden lang in Rettungsinseln ausharren, bis endlich Hilfe kam.

"Es war eine große Ehre, ihre letzte Ruhestätte zu finden", sagte Vescovo gegenüber CNN. Er hoffe, dass das Auffinden des Wracks dazu beitrage, dass die Familien der Gefallenen einen Schlussstrich ziehen können.