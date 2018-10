Neue Therapie gegen Migräne: Was Experten dazu sagen

"Viele der Migränepatienten, die zu mir kommen, haben schon eine Reihe an Therapien ausprobiert. Aber es gibt immer noch Möglichkeiten, ihnen zu helfen." Marion Vigl, niedergelassene Neurologin in Wien, hat Erfahrung in der Therapie der anfallsartig auftretenden Kopfschmerzen, von denen jeder Zehnte betroffen ist – Frauen drei Mal so häufig wie Männer. " Migräne ist unterdiagnostiziert und untertherapiert – nur jeder Dritte weiß, dass er an dieser Erkrankung leidet."

Für eine Migräne-Diagnose müssen mindestens zwei von vier Kriterien erfüllt sein:halbseitiger Schmerz; mittelschwerer bis starker Schmerz; pulsierender Schmerz; Zunahme bei körperlicher Anstrengung. Diese Symptome müssen von Übelkeit/Erbrechen und/oder Licht- und Geräuschempfindlichkeit begleitet sein.