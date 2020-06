Neue Methode zeigt gesamtes Erbgut

Univ.-Prof. Ludwig Wildt von der Innsbrucker Univ.-Klinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin ist skeptisch, ob die Erfolgsraten durch tiefere Einblicke in die Eizelle oder in den Embryo eine Erhöhung der Erfolgsraten bei künstlichen Befruchtungen bringen kann. „Bisherige Studien mit der konventionellen Chromosomenanalyse bei der PID haben keine Verbesserung der Erfolgsrate gezeigt.“ Ob NGS tatsächlich helfen kann, müsse sich erst im Rahmen von weiteren Studien zeigen.

„Für Österreich wäre interessant, ob diese Untersuchung auch in den Polkörpern (in der Eizelle – einzig erlaubte Untersuchung in Österreich) durchgeführt werden kann“, sagt Wildt.

In Ländern, wo die konventionelle PID erlaubt ist (etwa in Deutschland), dürfen nur Paare mit schwer defekten Genanlagen ihre Embryonen aus dem Reagenzglas auf bestimmte Defekte untersuchen lassen. In Österreich ist die Untersuchung von Eizellen und Embryonen trotz gegenteiliger Empfehlung der Mehrheit der Bioethikkommission noch immer verboten. Paare, die mehrere erfolglose IVF-Versuche oder eine Totgeburt hatten, sollten die Möglichkeit erlangen, ein Kind zu bekommen, das nicht von einer schweren Erbkrankheit betroffen ist.

Jährlich würden etwa 20 Paare mit schwer defekten Erbanlagen von einer solchen Methode profitieren. Viele suchen daher Hilfe im Ausland, wo die PID erlaubt ist.