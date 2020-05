Kampagne gegen Essstörungen: Für immer schön

Jetzt haben schon Kindergartenkinder Sorge, dass sie zu dick sein könnten. Die Models in TV und Werbung leben es vor – wer begehrt und erfolgreich sein will, muss dünn sein. Haut und Knochen als Schönheitsideal. Wer keine "Thigh Gap" (Abstand zwischen den Oberschenkeln) hat, gilt schnell als mollig.

Diesem Trend will nun eine neue Aufklärungskampagne des Therapiezentrums intakt entgegenwirken, das mit Werbeplakaten, Schulworkshops und einem Internetauftritt (www.liebedichselbst.at) ein Umdenken anregen will. Das Motto lautet "Liebe dich so wie du bist". Statt kritischer Selbstbetrachtung sollen die Menschen daran erinnert werden, wie wundervoll sie sind – so, wie sie sind.

"Es ist sehr wahrscheinlich, dass jede Frau im Laufe ihres Lebens in der einen oder anderen Form mit Essstörungen im Berührung kommt. Entweder, weil sie selbst davon betroffen ist, oder eine Freundin, Bekannte oder Verwandte", sagt eine der Unterstützerinnen, Frauen- und Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek, anlässlich der Präsentation der Kampagne.

Rund 200.000 Mädchen und Frauen in Österreich leiden an Magersucht, Bulimie oder Esssucht. Eine Studie der Alpe-Adria-Universität in Kärnten hat gezeigt, dass sogar schon vier von zehn Kindergartenkindern dünner sein wollen. Für die Projektleiterin der Kampagne, Johanna Zierl, ist die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper der Einstieg zu einer Essstörung. "Diäten sind die Einstiegsdroge."