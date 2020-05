Neue Hoffnung bei Hautkrebs

In der Therapie des Melanoms hat sich in den vergangenen drei Jahren mehr getan als in den 30 Jahren davor.“ Das sagt Hautkrebsspezialist Univ.-Prof. Hubert Pehamberger von der MedUni Wien. Die Europäische Zulassungsbehörde EMA hat jetzt grünes Licht für die erste personalisierte Therapie beim schwarzen Hautkrebs gegeben: Der Wirkstoff Vemurafenib hemmt ein Protein, das – in einer mutierten Variante – die Entwicklung der Krebszellen anfeuert. „Ungefähr 50 Prozent der Patienten haben diese Mutation, nur bei ihnen wirkt das Präparat. Wir testen deshalb seit einiger Zeit routinemäßig auf diese Mutation.“ Es sei heute fast schon ein Kunstfehler, dies nicht zu tun. Die Substanz kann sowohl das Tumorwachstum aufhalten (im Schnitt um vier Monate) als auch das Gesamtüberleben (im Schnitt um drei Monate) verlängern. Eine sechsmonatige Therapie kostet in der Schweiz (die Zahlen für Österreich gibt es noch nicht) 9300 Euro pro Monat, insgesamt also 55.800 Euro, heißt es beim Hersteller Roche.

„Der gezielte Einsatz nur bei Patienten mit dieser Mutation hilft, unnötige, wirkungslose Therapie zu vermeiden – was Leid und Kosten spart“, betont Univ.-Prof. Christoph Zielinski von der MedUni Wien: „Und er erhöht die Effektivität des Medikaments.“ Bereits im Sommer wurde der Antikörper Ipilimumab (Firma Bristol-Myers-Squibb) zugelassen. Er erhöht die Aktivität der T-Zellen als Abwehrzellen des Immunsystems. „Hier kostet ein Therapiezyklus – vier Infusionen innerhalb von zwölf Wochen – rund 85.000 Euro“, so Pehamberger.