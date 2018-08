Natürliche Geburt nach Endometriose-Operation möglich

Trotz früher Operation wegen schwerer Endometriose können Frauen schwanger werden und das Kind auch spontan auf die Welt bringen. Das konnte die Frauenklinik am Inselspital Bern nachweisen. Endometriose betrifft jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter. Vor allem während der Regelblutung verursacht die gutartige chronische Erkrankung teils starke Bauchschmerzen. Sie kann eine Rolle bei unerfülltem Kinderwunsch spielen. Grund dafür: Bei Endometriose wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist, außerhalb der Gebärmutter im Bauch. Selten kann dieses Gewebe tief in andere Organe wie den Darm oder die Vagina einwachsen. Oft wird dann eine Operation zur Entfernung des Gewebes notwendig.

Forscher der Uniklinik für Frauenheilkunde am Inselspital wollten nun wissen, ob eine Schwangerschaft und Geburt nach einer solchen Operation risikoreicher ist als die einer Frau ohne Endometriose. Sie untersuchten 6 Frauen nach erfolgreicher Operation und verglichen sie mit 186 gesunden Frauen.

Spontangeburten fast genauso häufig

Die Ergebnisse: Die Frauen mit Endometriose hatten einen leicht höheren Blutverlust bei der Geburt, aber sonst keine Tendenz zu vermehrten Komplikationen für Mutter und Kind. Spontangeburten waren fast so häufig wie in der Vergleichsgruppe. Aufgrund der Operation an Darm und Vagina wurde bisher angenommen, dass Vaginalgeburten problematisch seien, etwa häufiger zu Vaginalrissen führen oder zu Geburtsstillstand.