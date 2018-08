Nachzipf: Wie Eltern ihre Kinder unterstützen können

Beide Schul-Experten wissen, dass Eltern mit Drohungen und Druck nichts erreichen. Ein unaufgeregtes Vorbild zu sein, richtet mehr aus, als Taschengeld zu streichen. Eine sachliche Besprechung der Lage spornt mehr an als ein Handyverbot. Jugendliche verstehen genau, dass sie die Piloten ihres Lebens sind. „Mit 14-/15-Jährigen kann man durchaus ihre weitere Laufbahn planen“, betont denn auch die Psychotherapeutin Luise Hollerer. Gerade in Österreich ermögliche das Schulsystem die verschiedensten Spielarten der Ausbildung. „Eltern sollen die pubertäre Phase ihres Kindes begleiten; Lehr- und Wanderjahre gehören zum Erwachsenwerden“, sagt Hollerer. Nicht jeder muss nach acht Jahren maturieren. Dopp setzt nach: „Die Atmosphäre daheim sollte so sein, dass etwas schief gehen darf.“

Strikter Lernplan

Noch ist alles offen. Ist die Psyche gestärkt, verbessert das auch die Auffassungsgabe. „Man kann in zwei Wochen 500 Vokabel hineinpressen, 1000 Worte reichen bei der Matura für eine Fremdsprache“, weiß Zimmermann. Für Höchstleistungen des Gehirns braucht es einen strukturierten Zeitplan, strikt eingeteilter Lernstoff sollte in 45-minütigen Einheiten bewältigt werden. Eltern können für die kurzen Pausen Obst herrichten. „Spätestens am Abend sollen die Kinder ihr Wissen abliefern. Sie erzählen es den Eltern oder sie schreiben es auf“, empfiehlt Hollerer. Was vor dem Schlafengehen wiederholt wird, speichert das Gedächtnis nachhaltig ab.

Glücksgefühle

Spätestens zum entscheidenden Termin heißt es, schulische Glücksgefühle abrufen: Positive Ereignisse aus vergangenen Schuljahren machen stolz und zuversichtlich.