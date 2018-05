Wie man den Fünfer im Zeugnis jetzt noch verhindert

Es geht beim Lernen nämlich um Regelmäßigkeit. „Wer täglich eine halbe oder eine ganze Stunde übt, der kann auch in drei Wochen noch viel erreichen“, sagt Psychologin Kainz. Bevor man sich ans Lernen macht, sollte man sich den Stoff in kleine Portionen einteilen und sie sich so aufteilen, dass man sie bis zur Prüfung schaffen kann.

„Jeder sollte sich bewusst werden, welcher Lerntyp er ist“, sagt Schermann. Manche brauchen eine Geräuschkulisse, andere absolute Ruhe. Einige müssen den Stoff lesen – die sollten sich zu Hause an verschiedenen Orte Zettel aufhängen. Andere lernen besser, wenn sie den Stoff laut vorlesen. „Mittlerweile gibt es viele Lernapps. Schüler oder Lehrer wissen oft, welche da am besten geeignet sind.“ So kann man die Zeit, die man z. B. im Bus sitzt, optimal nutzen.