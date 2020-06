Mythos Räuchern

Viele dieser Räucherrituale sind in unserem Kulturkreis mit bäuerlichen Strukturen verbunden. Barbara und Hans Haider, die in Salzburg einen alten Bergbauernhof bewirtschaften, sehen ein Grund dafür in der bäuerlichen Arbeits- und Lebensweise. "Bauern mussten sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen, sich einer neuen Zeit anpassen und alte Strukturen modernisieren. Das ist vielleicht der Grund dafür, dass einige Räucherrituale und Heilanwendungen bis heute gepflegt werden."

Die beiden Bio-Bauern beschäftigen sich seit 15 Jahren intensiv mit Räuchertechniken und -materialien. Auslöser war die schlechte Wohnatmosphäre, die sie nach dem Kauf ihres aus dem 15. Jahrhundert stammenden Hofs vorfanden. Sie folgten dem Rat einer Freundin und räucherten die Räume mit Kräutern wie Beifuß aus. Er wird in vielen Kulturen für Reinigungsrituale – zu denen übrigens auch der normale Hausputz zählt – und Neubeginne eingesetzt. "Wir haben einige Male geräuchert, bis wir uns in unseren vier Wänden wohlgefühlt haben."

Die Wirkung vieler Kräuter und Harze lässt sich heute auch wissenschaftlich erklären. Räucherrituale wirken nicht allein über den Geruchssinn auf das Wohlbefinden. Sondern über das limbische System, in dem das Gehirn Emotionen und Sinnesreize verarbeitet, sogar auf das Langzeitgedächtnis. Durch das Verbrennen gelangen die Wirkstoffe der Pflanzen aber auch in die Luft, werden eingeatmet und gelangen in den Blutkreislauf.