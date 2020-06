Mythos Detox – was er wirklich kann

Stars wie Salma Hayek oder Gwyneth Paltrow schwören auf ihr jährliches Detox-Reinigungsritual. In den Supermarktregalen finden sich Detox-Produkte vom Mineralwasser über Shampoo bis zum Nahrungsergänzungsmittel. Sogar Detox-Yoga gibt es mittlerweile. Die Asanas sollen speziell die Durchblutung anregen, damit Schadstoffe besser abtransportiert werden. Die Fülle des Angebots repräsentiert einen florierenden Gesundheitstrend. Doch was ist tatsächlich dran am Mythos Detox?

Unter diesem Namen firmiert alles, was den Körper entgiftet sowie Stoffwechsel und Energiehaushalt verbessert. Und dass dabei meist auch die Kilos purzeln, steigert den Hype als Diät-Wunder. Der Ernährungsmediziner Christian Matthai beschäftigt sich seit Jahren damit: „Viele missbrauchen Detox zum Abnehmen. Da wird Fasten, Entschlacken und Entgiften in einen Topf geworfen.“