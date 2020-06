Mut, über die Erkrankung zu sprechen

„Auch wenn ich nichts dafür kann: Ich entschuldige mich für das zynische Lächeln ihres Behandlers“, erwidert Brustkrebsspezialist Gnant: „Aber Sie haben alles richtig gemacht: Sie haben alles ausgenützt, was es an erwiesener, durch aufwendige Studien überprüfter Medizin gibt, haben ergänzend etwas anderes dazu gemacht – und dies auch richtigerweise dem Onkologen mitgeteilt – und Sie haben Ihren Lebensstil geändert.“



„Kann nach einer Brustkrebs-Therapie neuerlich eine Krebserkrankung auftreten?“, fragt eine andere Patientin. – „Wir können heute ausschließen, dass die Behandlung selbst Tumore auslöst“, betont Gnant. „Aber Krebs hat leider das Potenzial, sich im Körper auszubreiten. Bei einem Fünftel der Patientinnen können wir das nicht verhindern – das ist immer noch zu viel. Auf der anderen Seite werden heute, dank der Erfolge der Forschung, vier von fünf Patientinnen dauerhaft gesund. Und in zehn Jahren würde ich mir eine Heilungsrate von 95 Prozent wünschen.“

Auf dem Europäischen Brustkrebskongress, der in der Vorwoche in Wien stattfand, seien viele Neuheiten präsentiert worden: „Etwa Daten zu einem Medikament, das die Empfindlichkeit gegenüber der antihormonellen Therapie, wenn diese ihre Wirkung verloren hat, wiederherstellen kann. Damit überlistet man Krebszellen, die sich an eine bestimmte Behandlung schon gewöhnt haben.“