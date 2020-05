„Muss mich durchs Leben tasten“

Amadaé Modos ist 40 Jahre alt, hat Versicherungsmathematik studiert und fühlt sich „wunderbar“. Zahlen und Sprachen, fallen ihm „unendlich leicht“. Auf anderen Gebieten versteht der hochbegabte Wiener nur Bahnhof. „Ich hatte schon immer das Gefühl, ich müsste mich durchs Leben tasten. Als ob ich nicht von dieser Welt bin.“

Seit kurzem weiß er, warum. Er ist ein „Aspi“. So nennen sich Menschen mit Asperger-Syndrom, einer Form von Autismus, selbst. Sie gelten vielfach als hochintelligent, haben aber Schwierigkeiten, Gefühle und Emotionen wie Freude oder Trauer anderer intuitiv zu erkennen und einzuordnen.

Seit bekannt wurde, dass der Amokläufer von Newtown in den USA auch zu dieser Gruppe zählte, regt sich in den USA und auch in Österreich Widerstand gegen die eindimensionale Gleichsetzung der Krankheit mit dieser Tragödie in einer Grundschule. In den USA entbrennt auch eine Diskussion über die Stigmatisierung psychischer Krankheiten. Eine Mutter schrieb im Internet: „Auch ich bin Adam L.’s Mutter.“

„In der Diskussion erschüttert uns am meisten die Aussage, Asperger-Menschen könnten nicht fühlen“, sagt die Psychologin Carolin Steidl, die sich seit Jahren im österreichischen Dachverband Autistenhilfe mit dem Asperger-Syndrom beschäftigt. „Dabei handelt es sich um sehr spannende Persönlichkeiten, die viel zu geben haben.“ Freilich ist nicht alles eitel Wonne. „Probleme tauchen meist dann auf, wenn das Verständnis der Umwelt fehlt.“ Die Betroffenen gelten oft lange als zurückgezogene Einzelgänger. Das Anderssein fällt meist auf, wenn es um Kontakt mit Gleichaltrigen geht, etwa in Kindergarten oder Schule. „Vielen sind einfach die Regeln einer Kontaktaufnahme oder des Umgangs miteinander nicht bekannt. Sie müssen dieses Gespür richtiggehend lernen – wie eine Fremdsprache“, sagt Steidl. Dazu gehöre so selbstverständlich Wirkendes wie dem Gegenüber beim Grüßen in die Augen zu schauen.