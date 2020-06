Multiple Sklerose: "Durchbruch"

Von der britischen BBC bis zur australischen Herald Sun: Weltweit berichten derzeit Medien mit dem Wort „ Durchbruch“ („Breakthrough“) über einen neuen Therapieansatz gegen die Erkrankung „ Multiple Sklerose“ (MS). Was dabei untergeht: Andreas Lutterotti, ein Neurologe der MedUni Innsbruck, hat diese Studie während eines Forschungsaufenthaltes in Hamburg initiiert und später von Innsbruck aus koordiniert. Und in Innsbruck sowie in Zürich wird die Forschung – die noch in einem sehr frühen Stadium ist – weitergeführt.

Bei MS greifen Zellen des Abwehrsystems die Isolierschicht von Nervenfasern im Hirn und Rückenmark an – die beschädigte Nervenfaser kann die elektrischen Impulse nicht mehr an den jeweiligen Muskel weiterleiten. Neue, moderne Therapien hemmen diesen Angriff – aber gleichzeitig auch andere Funktionen des Immunsystems. Die Folge: Das Risiko für Infektionen steigt.

„Bei unserem Behandlungsansatz bleibt die Funktion des normalen Immunsystems intakt – das ist der heilige Gral“, sagt Prof. Stephan Miller von der Northwestern University in Chicago, die an der Studie beteiligt war.