Moringa, Maca & Co: Wie gesund sind die neuen Superfoods wirklich?

Warum auch wir Mitteleuropäer diese angeblich brauchen, erklärt sie so: "Selbst wenn man Sie eher in der Gemüseabteilung als am Süßigkeitenregal antrifft, ist es schwer, den Bedarf an Vitalstoffen zu decken." Und was in Ländern Afrikas, Asiens oder Südamerika, wo der aus dem Himalaja stammende Moringabaum heute wächst, sogar Schwangere und Stillende anwenden, könne auch die Nährstoffversorgung von uns Europäern verbessern. Für Schwangere und Stillende fehlen allerdings wissenschaftliche Studien, weshalb Moringa hierzulande für sie nicht empfohlen wird. Aber alle anderen profitieren davon, ist Wenzel überzeugt. "Das Erste, was Moringa-Anwender nach etwa zwei bis drei Wochen berichten, ist: ‚Mann, bin ich fit!‘" Unter anderem unterstützen die häufig als Pulver verwendeten Pflanzenextrakte den Stoffwechsel und tragen zur Darmsanierung bei. Ein weiterer Grund, warum der Hunger nach Superfoods zunimmt, ist der Trend zu vegetarischer und veganer Ernährung, argumentieren Experten. Angst, trotz einer "gesunden" Ernährung zu wenig Vitamine und Mineralien aufzunehmen, lässt viele zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen.