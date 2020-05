Patienten wollen mehr Informationen

Das Image der „ Halbgötter in weiß“ scheint zu bröckeln. Zu diesem Ergebnis kommen die Meinungsforscher des Linzer Instituts market in einer am Dienstag präsentierten Studie im Auftrag der Vinzenz-Gruppe. Die Befragung von mehr als 1000 Österreichern zwischen 18 und 65 Jahren zeigte: Die Patienten von heute wollen bei der Wahl des behandelnden Spitals entscheiden – und sie wollen besser in die Therapie eingebunden werden.

Zwei Drittel der Befragten gaben an, die Entscheidung für das jeweilige Krankenhaus alleine zu treffen. Nur mehr ein Fünftel hinterfragen die Wahl des zuweisenden Arztes gar nicht. „Es geht also um Qualität aus Sicht des Patienten, nicht des Primararztes“, sagt Werner Beutelmeyer, market-Geschäftsführer. Nicht verwunderlich, dass 51 Prozent die Krankenhäuser dazu verpflichten will, Informationen über Heilerfolge zu veröffentlichen. Ähnlich viele wollen mehr über die behandelnden Ärzte (57 %) und über die Position des Spitals im jeweiligen Spezialgebiet wissen (53 %).